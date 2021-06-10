Главный архитектор Москвы рассказал, когда торговых центров в столице станет меньше

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Реализация программы реновации понизит востребованность торговых центров (ТЦ) столицы, так как в новостройках будут созданы условия для развития ритейла. Об этом в четверг, 10 июня, заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, рыночный запрос на строительство крупных ТЦ возник в 1990-е годы из-за отсутствия бизнес среды в спальных районах.

— Думаю, что с приходом проекта реновации, где мы создаем возможность размещения на первых этажах полезных для человека сервисов, торговые центры будут меньше востребованы покупателями не только в форме места для совершения покупок, но и в форме места для проведения досуга, — сказал Кузнецов.

Архитектор негативно оценивает размещение большого числа моллов в черте Москвы. По его мнению, этот формат торговли «вытягивает энергию из города», а также препятствует развитию малого бизнеса. На данный момент стоит ориентироваться на развитие торговли, которая формирует уличную среду, сообщает РИА Новости.

Ранее главный архитектор Москвы рассказал об объединении беговых маршрутов. Он отметил, что в настоящее время любителям бега в столице трудно выстроить связанный маршрут, по которому можно было бы преодолеть длинную дистанцию. В связи с этим городские власти обдумывают возможность объединения отдельных беговых маршрутов в единую цепочку.

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