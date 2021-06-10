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Часть первой каменной мостовой нашли у памятника Минину и Пожарскому
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Часть первой каменной мостовой нашли у памятника Минину и Пожарскому

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, Красная площадь, 7 Карта всех событий

Часть первой каменной мостовой обнаружили в центре Москвы во время подготовки к реставрации памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому. Об этом рассказал заведующий отделом археологии Московской Руси, член-корреспондент Российской академии наук Леонид Беляков.

Эксперт отметил, что помимо поверхностного культурного слоя на месте работ открылся кусок первой каменной мостовой. Специалисты пока затрудняются с его датировкой — 1804 или 1818 год, когда Красную площадь приводили в порядок после войны с Наполеоном.

Обнаруженную часть мостовой можно увидеть на гравюрах 1820-х годов, «когда Красная площадь предстает как огромный зал, вымощенный паркетом», рассказал Беляков. Для памятника Минину и Пожарскому «это абсолютно родной кусок мощения».

— Куски этого «каменного паркета» мы сейчас обнаружили, соответственно, придется его сохранять, каким-то образом снова укладывать его на место, может быть задуматься над мощением какой-то еще части Красной площади, — цитирует Белякова «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Государственный исторический музей начал реставрацию памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому, расположенного рядом с храмом Василия Блаженного. Восстановление памятника планируют завершить к 2023 году.

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