Дом-музей Чехова отреставрируют в Москве

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Садовая-Кудринская улица, дом 6, строение 2 Карта всех событий

В Доме-музее писателя Антона Чехова начались реставрационные работы. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента культурного наследия Москвы.

Объект расположен по адресу Садовая-Кудринская улица, дом 6, строение 2. В этом доме писатель жил вместе со своей семьей четыре года. Здесь он написал пьесы «Леший», «Медведь», «Иванов», а также повести «Степь» и «Огни».

Дом-музей Чехова является объектом культурного наследия федерального значения и находится под охраной государства. Все реставрационные работы проводятся под контролем столичного департамента культурного наследия. По словам заместителя мэра Москвы в правительстве города, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, специалисты планируют завершить восстановление объекта до конца года.

— После реставрации в доме возобновит работу музей, на втором этаже появится небольшая камерная сцена. Фасад здания украсят архитектурно-художественной подсветкой, — отметила Сергунина.

В ходе работ специалисты отреставрируют фасады особняка, приведут в порядок карнизы и наличники на окнах и дверях. Отдельное внимание они уделят восстановлению цоколя и крыльца из белого камня. Также в здании заменят водосточные трубы, отливы на окнах и отремонтируют кровлю.

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