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Главный архитектор Москвы рассказал об объединении беговых маршрутов
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Главный архитектор Москвы рассказал об объединении беговых маршрутов

Татьяна Плотникова

Город

В Москве прорабатывают вопрос объединения разрозненных беговых маршрутов в столице в длинную цепочку. Об этом рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Он отметил, что в настоящее время любителям бега в Москве трудно выстроить связанный маршрут, по которому можно было бы преодолеть длинную дистанцию. В связи с этим столичные власти обдумывают возможность объединения отдельных беговых маршрутов в единую цепочку.

Главный архитектор Москвы выразил мнение, что основные беговые маршруты в Москве должны проходить в парковых зонах и по набережным. Поскольку протяженность реки в пределах города превышает 80 километров, создание вдоль нее единого маршрута позволило бы выстроить дистанцию в десятки километров.

— В идеале длина непрерывного бегового маршрута в городе должна составлять хотя бы десять километров, — рассказал Кузнецов.

К настоящему времени благоустроено 72 километра набережных Москвы-реки, в том числе появились новые велосипедные и беговые маршруты. До 2023 года столичные власти планируют благоустроить еще 121 километр набережных. Предполагается, что там появится и инфраструктура для бега, сообщает РИА Новости.

Ранее были названы лучшие маршруты для прогулок по экотропам Москвы.

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