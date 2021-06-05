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Названы лучшие маршруты для прогулок по экотропам Москвы
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Названы лучшие маршруты для прогулок по экотропам Москвы

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Таманская улица, 35к2Карта всех событий

Москвичам рассказали об экотропах города, прогуливаясь по которым можно подышать свежим лесным воздухом и послушать пение птиц.

В столице множество мест с уникальными видами, редкими растениями и животными. С 2005 года по природным территориям города прокладывают экологические маршруты.

К таким относится экотропа в Серебряном Бору. Маршрут начинается по адресу улица Таманская, дом № 35, корпус 2. Протяженность его от 1,2 километра до 5,5 километра.

Экотропа ведет мимо озера Бездонного, пруда Копань и самого крупного в Москве тростникового болота. Со смотровых площадок в воде удастся разглядеть рыб, лягушек и птиц. Иногда здесь встречается редкая утка — хохлатая чернеть.

Помимо этого, жители столицы могут понаблюдать за животными в парке «Битцевский лес». Начало маршрута — Новоясеневский тупик, дом № 1, строение 2. Москвичи смогут пройти через лиственный, березовый и хвойный леса. Во время прогулки есть возможность увидеть водораздел двух рек, родник и пруд, выкопанный в 1968 году. В начале тропы есть вольеры с животными, разбит аптекарский огород.

Также горожане могут прогуляться в парке «Кузьминки-Люблино», начиная от дома № 168, строение 7, на Волгоградском проспекте. Экотропы организованы и в заказнике «Теплый Стан», в парке «Тушинский», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что в парке «Царицыно» пройдет экоквест «По следам человека».

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