Названы лучшие маршруты для прогулок по экотропам Москвы

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Таманская улица, 35к2 Карта всех событий

Москвичам рассказали об экотропах города, прогуливаясь по которым можно подышать свежим лесным воздухом и послушать пение птиц.

В столице множество мест с уникальными видами, редкими растениями и животными. С 2005 года по природным территориям города прокладывают экологические маршруты.

К таким относится экотропа в Серебряном Бору. Маршрут начинается по адресу улица Таманская, дом № 35, корпус 2. Протяженность его от 1,2 километра до 5,5 километра.

Экотропа ведет мимо озера Бездонного, пруда Копань и самого крупного в Москве тростникового болота. Со смотровых площадок в воде удастся разглядеть рыб, лягушек и птиц. Иногда здесь встречается редкая утка — хохлатая чернеть.

Помимо этого, жители столицы могут понаблюдать за животными в парке «Битцевский лес». Начало маршрута — Новоясеневский тупик, дом № 1, строение 2. Москвичи смогут пройти через лиственный, березовый и хвойный леса. Во время прогулки есть возможность увидеть водораздел двух рек, родник и пруд, выкопанный в 1968 году. В начале тропы есть вольеры с животными, разбит аптекарский огород.

Также горожане могут прогуляться в парке «Кузьминки-Люблино», начиная от дома № 168, строение 7, на Волгоградском проспекте. Экотропы организованы и в заказнике «Теплый Стан», в парке «Тушинский», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что в парке «Царицыно» пройдет экоквест «По следам человека».

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