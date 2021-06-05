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Пользователям сайта #Москвастобой расскажут о беге и плоггинге
Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва

Пользователям сайта #Москвастобой расскажут о беге и плоггинге

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, музей-заповедник ЦарицыноКарта всех событий

Посетители сайта #Москвастобой узнают, что такое плоггинг, зачем он нужен и где в столице проходят открытые беговые тренировки.

Новая подборка материалов появилась на сайте ко Дню эколога, который отмечается 5 июня.

Плоггинг — это любительский вид спорта, при котором во время бега нужно собирать мусор. Скорость движения при этом не так важна, темп должен быть комфортным для участника.

Этот экологический тренд зародился в 2016 году в Швеции и быстро распространился по миру. В этом году музей-заповедник «Царицыно» создал проект «Культурный плоггинг». С апреля по ноябрь участники проекта посещают музеи-заповедники, усадьбы и парки, устраивая бесплатные забеги.

Также на сайте #Москвастобой опубликован перечень из 11 мест, где проходят открытые тренировки по бегу в столице. Их проводят малоизвестные беговые сообщества, клубы любителей бега и уже известные школы.

На сайте москвичи смогут выбрать для себя авторские маршруты, которые включают в себя набережные города, живописные и исторические места, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее парки Москвы пригласили горожан на йогу и стретчинг в выходные.

Читайте также: Москва бегущая. Жители столицы все активнее занимаются спортом

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