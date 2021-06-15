Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Астролог перечислил имена, обладателям которых повезет летом
Фото: pixabay.com

Астролог перечислил имена, обладателям которых повезет летом

Татьяна Плотникова

Общество

Астролог Михаил Филоненко рассказал, обладателям каких мужских и женских имен можно рассчитывать на везение в любви и финансовых делах летом 2021 года.

По словам Филоненко, коридор затмений, закрывшийся 10 июня, до конца сентября 2021 года сулит удачу людям по имени Алексей, Александр, Геннадий, Петр, Михаил, Светлана, Татьяна, Ирина, Ольга, Зулия, Зульфия.

Кроме того, астролог перечислил отчества, обладателям которых будет везти в азартных играх, связанных с монетами и купюрами: Витальевич, Юрьевич, Андреевич, Алексеевич и Александрович.

Совпадение перечисленных выше имен с этими отчествами удвоит или утроит везение, пообещал Филоненко в интервью «Пятому каналу».

Ранее астрологи составили рейтинг лучших кандидатов в мужья по знаку зодиака.

Читайте также: Названы знаки зодиака, которым июнь принесет несказанное счастье

везениекомментарий астрологаудача
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте