Астрологи составили рейтинг лучших кандидатов в мужья по знаку зодиака

Кадр из фильма «Дедпул»

Астрологи составили рейтинг самых лучших кандидатов в мужья согласно знаку зодиака. По их мнению, звезды даруют человеку при рождении качества, которые могут помочь ему в семейной жизни или же, напротив, помешать в создании крепкого союза.

Овны

Этих мужчин можно по праву назвать добытчиками. Они способны обеспечить свою семью, сколько бы ни пришлось для этого трудиться. Врожденная целеустремленность помогает им добиваться высот в работе. Кроме того, Овны в большинстве своем — верные мужья.

Телец

Тельцы как будто заточены на сохранение мира и безопасности в своей семье. Они пережидают эмоциональные срывы своих половин, не устраивают сцен и скандалов. При этом они остаются обходительными кавалерами и как никто заботятся о любимой женщине.

Близнецы

Таким мужчинам удается быть не просто возлюбленными, но и друзьями. От них не нужно скрывать женские переживания — Близнецы всегда готовы выслушать и поддержать. Кроме того, в отношениях они не ревнивы, уважают личное пространство своей партнерши.

Рак

Раки являются лучшими семьянинами из всех представителей астрологического круга. Они растворяются в отношениях и делают все, чтобы их женщина была счастлива и не беспокоилась о будущем. Ко всему прочему, такие мужчины очень романтичны.

Лев

Львы очень заботливы, щедры и внимательны в отношениях. Они способны на серьезные поступки ради любимых. Однако из-за излишней гордости они могут отстраниться от второй половины, если она в чем-то не оправдает их доверия.

Дева

Девы мечтают об одной любви на всю жизнь и, встретив достойную девушку, делают все, чтобы доказать серьезность своих намерений. Однако такие мужчины нерешительны, им сложно сделать первый шаг.

Весы

Необходимо подталкивать к важным действиям в отношениях и Весов. Эти мужчины полны достоинств, но достаточно безынициативны. Женщина, которую устроит такая модель поведения, получит взамен верность и абсолютное доверие.

Скорпион

Скорпионы очень настойчивы. Они не отступятся от женщины, если испытали к ней настоящие чувства. Но это только в начале. После того как страсти поутихнут, избраннице придется самой подогревать интерес и проявлять инициативу. Кроме того, заскучавший Скорпион может найти для себя новое увлечение.

Стрелец

Романтические отношения со Стрельцом — это постоянный праздник. Такие мужчины всегда нежны и веселы. Однако рутина семейной жизни может убить в них все теплые чувства. Женщина, которая рискнула построить такой союз, должна сама наслаждаться приключениями.

Козерог

Козероги очень надежны. С ними избранницы не боятся завтрашнего дня и не экономят на себе. Такого мужчину ничего не остановит на пути к своей цели. Именно с ним женщина сможет почувствовать себя как за каменной стеной.

Водолей

Жены Водолеев не знают, что такое крупные ссоры. Представители этого знака зодиака не ревнивы и легки в отношениях. Вместе с тем они слега безответственны, поэтому нуждаются в серьезной спутнице, которая взяла бы часть жизненных забот на себя.

Рыбы

Рыбы очень романтичны, но слишком избирательны. Могут встречаться со многими, пока не встретят ту самую. Если женщина в чем-то не угодила ему или проявила невнимательность, то рискует оказаться брошенной. Как семьянины Рыбы тоже не слишком ответственны. Таким мужчиной нужно руководить, но не навязчиво, сообщает Пятый канал.

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