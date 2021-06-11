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Названы знаки зодиака самых желанных женщин
кадр из фильма «Беспокойная Анна»

Названы знаки зодиака самых желанных женщин

Юлия Павлушова

Общество

Некоторым представительницам прекрасного пола не нужно прилагать усилий, чтобы привлечь мужчину. Астрологи назвали пять знаков зодиака, представительницы которых обладают природным магнетизмом.

Непередаваемый шарм и харизма отличают женщин-Козерогов.Они привлекают к себе противоположный пол недоступностью и холодом. Однако когда они влюбляются по-настоящему, то готовы пойти на многое ради избранника.

Внешний вид и обаяние Водолеев притягивают десятки поклонников. По словам астрологов, энергетика таких женщин настолько сильна, что мужчины «сворачивают шеи», глядя на них. При этом девушки, рожденные под этим знаком, очень избирательны: они очень долго присматриваются к ухажеру, чтобы подпустить его к себе.

Очень комфортно мужчинам с женщинами-Раками. Они не скрывают своих чувств и эмоций, а также не обделяют возлюбленного вниманием.

Женщины-Львы готовы на многое, чтобы осчастливить своего мужчину. Они боготворят избранника, оказывают ему поддержку во всех начинаниях. Преданность и самоотверженность этих женщин вызывает отклик у многих кавалеров.

Привносят тепло и уют в жизнь мужчины женщины-Стрельцы. Они способны оградить избранника от негативных эмоций и переживаний. Кроме того, представительницы этого знака становятся отличными мамами.

Ранее были названы четыре женских имени, от обладательниц которых лучше держаться подальше.

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