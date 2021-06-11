Названы четыре женских имени, от обладательниц которых лучше держаться подальше

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Астрологи убеждены, что имя человека оказывает влияние не только не него самого, но и на окружающих людей. Они назвали четырех женских имен, от которых мужчинам следует держаться подальше.

Так, обладательница имени Маргарита отличается чрезмерной мнительностью и ранимостью. Девушка с этим именем нередко совершает необдуманные поступки, о которых приходится жалеть. Нарушение планов может расстроить ее и заставить нервничать. В таких ситуациях она может нагрубить и перейти на личности.

Руку и сердце она отдаст тому, кто будет ее добиваться.

Счастливые отношения могут сложиться с Денисом, Антоном, Иваном и Валентином. Неудачу принесут отношения с Давидом, Вячеславом, Олегом.

Нина слывет как плаксивая и капризная натура. Она чересчур требовательна, но в то же время слишком ранима. Для нее существует своя правда, а с теми, кто с ней не согласен она может быть агрессивной.

Для брака ей подойдут мужчины с именем Сергей, Николай, Андрей, Григорий и Владимир. Стоит отказаться от встреч с Виктором, Эдуардом и Анатолием.

Мария часто влюблена в себя и зациклена на собственной красоте. Ее поведение отличается непредсказуемостью. Она может игнорировать человека в отношениях. Часто дистанцируется от людей, однако отличается умом и хорошей интуицией. Может отпугнуть мужчин излишней ревностью и несдержанностью.

Удачные отношения сложатся с Павлом, Александром, Виталием. Не стоит ожидать чего-то хорошего с Михаилом, Леонидом и Кириллом.

Имя Надежда приносит его обладательнице удачу. Астрологи рекомендуют мужчинам присмотреться к ней. Ее характер отличается нетерпеливостью, требовательностью, ревнивостью и вспыльчивостью. В отношениях часто бывают разлады из того, что Надежда — большая собственница.

Удачный брак сложится с Николаем, Евгением и Сергеем. Неудачными будут отношения с Артуром, Антоном и Валентином, сообщает Rsute.ru.

Ранее астрологи рассказали, как выбрать имя ребенку по знаку зодиака.

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