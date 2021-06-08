Астрологи рассказали, как переносят разные знаки зодиака кризис среднего возраста

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Астрологи рассказали, как представители разных знаков зодиака переживают экзистенциальный кризис, который обрушивается на человека в возрасте от 30 до 50 лет и заставляет его порой кардинально изменить свою жизнь.

Овны опасаются, что надвигающаяся старость лишит их интимных приключений. Поэтому к 30 годам они приходят к выводу, что слишком мало успели попробовать. В итоге они могут пуститься в загул, который растянется не на один десяток лет.

Тельцы, которые все время работали и зарабатывали, рискуют столкнуться с убеждением, что не в деньгах счастье. В такой момент они готовы все свои сбережения потратить на дорогой мотоцикл и отправиться в путешествие, прихватив с собой молодую спутницу. Однако глубинный скупец Тельца не допустит бездумного порыва и убедит его ограничиться тренажерным залом.

Непостоянные и ветреные Близнецы не особо меняются к 30 — 40 годам. Их так же отличает взбалмошность и романтичность. Во взрослом возрасте они с легкостью выпускают внутренних демонов, надеясь, что им, как старикам, все сойдет с рук.

До сих пор остававшиеся образцовыми супругами Раки к 34-м годам могут всех удивить и броситься наверстывать упущенное. В их жизни могут появиться курсы пикапа, тренинги личностного роста и поступление на первый курс института.

Львы к среднему возрасту приходят к выводу, что вся предыдущая жизнь была беспросветной и бессмысленной и устремляются к обретению смысла бытия. В этот период они могут уволиться и окунуться в нумерологию, фен-шуй или религию, а могут и пуститься во все тяжкие.

Экзистенциальный кризис заставляет Дев жить под лозунгом — «вечно молодой, вечно пьяный». Они превращаются в неутомимых любовников и заботятся лишь о том, что еще попробовать из того, что еще не пробовали.

Весы к 30 годам успевают пережить не меньше десятка кризисов, так что ничего нового домашним не преподнесут. После периода нытья их накроет жажда действий, которая выльется либо новой стрижкой, либо переездом на Бали.

Скорпионов кризис среднего возраста превращает в настоящих фурий. Перепады настроения, гнев, скандалы станут лишь верхушкой айсберга, о который в этот период разобьется даже самый крепкий «Титаник». Близким лучше оставить их в покое на какое-то время. Как правило, успокаиваются они довольно скоро.

Стрельцы к 30 годам становятся старичками и принимаются копить на похороны. Их гардероб и лексикон наполняются архаизмами. Зато не нарушают общественный порядок!

Козероги не готовы встречаться со старостью и при появлении первой морщины теряют рассудок. Они откладывают в сторону привычную серьезность и пускаются в загул. Их перестает интересовать работа, порядок в доме. Представители этого принимают решение покрасить волосы в желтый или же вообще их сбрить. Тот случай, когда долго держались, но сорвались.

Водолеям не привыкать к состоянию кризиса, так как они в нем постоянно. К 40 они продолжают заниматься фитнесом, колоть уколы красоты и питаться фермерскими овощами, надеясь протянуть подольше.

Рыбы могут казаться наиболее адекватными жертвами кризиса. Он проявляется в них в рассуждениях об устройстве бытия. Они наконец узнают имя мэра города и понимают, как надо управлять страной.

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