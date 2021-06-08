Астрологи назвали четыре знака зодиака, которым нельзя брать кредиты

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Астрологи назвали четыре знака зодиака, которым не стоит оформлять кредиты, в том числе ипотечные. Если уж им все же необходимо взять крупный заем в банке, то лучше делать это под руководством более организованного и ответственного человека.

Так, склад характера Раков таков, что серьезные решения даются им с большим трудом. Такой заемщик с большой долей вероятности выберет самые невыгодные условия, если ему попадется настойчивый работник банка, а затем будет в панике звонить друзьям и знакомым с просьбой решить проблемы. Ракам от природы не дано много зарабатывать, но иметь свое жилье и дорогой автомобиль им хочется. Поэтому эти люди часто оказываются рабами банков. Из-за этого они буквально выживают, отдавая почти все заработанное в качестве очередного взноса.

Близнецам также трудно стать успешными в материальном плане. Они не умеют жить по средствам, поэтому их состояния «ни на что не хватает». Кредиты такие заемщики берут для того, чтобы получить заветную вещь или услугу, после чего очень долго расплачиваются с долгами, периодически задерживая выплаты и накапливая пени. Даже при высоком заработке Близнецам лучше не брать крупных займов, потому что деньги начинают «жечь карман». Эти транжиры могут спустить целое состояние на различные удовольствия, а потом занимать у близких. Выбраться из долговой ямы им тяжело.

Рыбы, как бы ни хотели научиться, не умеют планировать бюджет. Они легко могут потратить больше, чем заработали и остаться должными множеству людей и банков. Деньги для них не важны сами по себе, тратят их Рыбы быстро, но потом возникают проблемы. Ипотека этим представителям этого знака не рекомендована, потому что жить в роли должника им трудно. Даже своевременно внося положенные суммы, они чувствуют на себе тяжкий груз, из-за чего могут даже впасть в депрессию.

Стрельцы не верят в свой финансовый успех, поэтому даже не пытаются накопить на желанную вещь или собственную квартиру. Они уверены, что только кредит поможет им обзавестись всеми атрибутами успешного человека. А о последствиях такой позиции представители знака часто не задумываются. Они не умеют планировать траты и обеспечивать себе стабильный доход, сообщает Пятый канал.

Ранее астрологи рассказали, как выбрать талисман богатства каждому знаку зодиака.

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