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Астрологи назвали знаки зодиака, представители которых никогда не бросят своих детей
Фото: Рixabay

Астрологи назвали знаки зодиака, представители которых никогда не бросят своих детей

Полина Долганова

Общество

Астрологи пришли к выводу, что ответственность отца за своих детей напрямую зависит от знака зодиака. Так, эксперты по звездному небу составили рейтинг самых надежных в плане отцовства мужчин.

Тельцы для своего ребенка являются настоящей опорой и поддержкой. Такие отцы прививают с раннего детства своему чаду любовь к труду и объясняют ценность денег.

Раки, как правило, очень чуткие и ласковые. Сколько бы лет ни исполнилось их детям, они продолжают считать их малышами и трогательно заботиться. Семья для Раков — это настоящая крепость. В ней они чувствуют себя уверенно, комфортно и безопасно.

Девы часто принимают решение завести ребенка достаточно поздно. Это объясняется их серьезным подходом к жизни и полным осознанием своей ответственности перед семьей. Сначала такие мужчины предпочитают «встать на ноги» и состояться. Кроме того, Девы могут переусердствовать с заботой и излишне беспокоиться о своем наследнике.

Мудрые Козероги достаточно демократичны и лояльны в вопросах воспитания детей. Они всегда являются в семье авторитетом. Подрастающее поколение часто обращается за советом к таким папам, пишет Пятый канал.

Ранее астрологи рассказали, как себя ведут знаки зодиака на пороге смерти.

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