Астрологи рассказали, как себя ведут знаки зодиака на пороге смерти

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Многие люди порой задумываются, а чтобы я сделал, если бы узнал точное количество времени, оставшегося мне на Земле? А если этого времени немного? Астрологи попытались ответить на данный вопрос — как разные знаки зодиака проведут свое время перед смертью.

Овен

Овны очень любят жизнь и стараются взять от нее все. Поэтому свой последний день они, вероятнее всего, проведут в компании страстного любовника. Причем найдут они его легко.

Телец

Тельцы не готовы смириться с тем, что их больше не будет на этом свете. Сначала они всеми способами попробуют как-то выжить, потом почувствуют шок и трепет. Смирившись, они проведут остаток времени с любимым человеком.

Близнецы

Представители этого знака также не верят, что могут покинуть этот мир. При этом они еще отличаются изрядной хитростью, что позволит им несколько оттянуть неприятный момент. Они до последнего будут пытаться спастись, даже в ущерб близким людям, с которыми могли остаться.

Рак

Раки очень эмоциональны. Поэтому перед концом жизненного пути попрощаются и извинятся перед всеми друзьями и знакомыми — начиная от родственников и заканчивая одноклассником, которого Рак стукнул портфелем в младшей школе. После он сядет в кресло рядом с родными и будет спокойно ждать своего часа.

Лев

Львы любят покрасоваться. Они ни за что не допустят, чтобы друзья увидели их печаль или сомнения. Представители этого знака сядут за стол и будут пировать и общаться с друзьями до самого конца!

Дева

Девы давно примирились с действительностью мира. Они поняли, что все будет так, как нужно, поэтому не видят смысла переживать. Единственное, что нужно Девам — еще разок взглянуть на родных и близких.

Весы

Они расстроятся, узнав о скорой смерти. Но не так как остальные знаки. Больше всего их тревожит то, сколько интересных занятий и мероприятий им не удалось посетить. Ведь хотелось же еще научиться танцевать твист или вязать.

Скорпион

Скорпионы не расстроятся и будут вести себя как обычно. Перед последним днем они все проанализируют и поймут, что все в жизни было сделано правильно и им не о чем переживать. Без них не пропадут.

Стрелец

Стрельцы по своей натуре — защитники. Они точно не будут беспокоиться о себе. Вместо этого, они проконтролируют, чтобы и без них у объектов их заботы все было хорошо.

Козерог

Козероги привыкли все планировать, рассчитывать, быть ответственными людьми. Не изменят они себе и на пороге смерти. Только теперь они оставят немного времени, чтобы побыть в тишине и спокойствии наедине с собой. И поймут, что этого им не хватало.

Водолей

Водолеи будут жить в своей манере — весело и беззаботно. Они полны оптимизма и не думают, что мир сможет обойтись без их позитивного нрава. Водолеи закатят вечеринку, которая будет круче всех прочих, чтобы точно запомнилась всем!

Рыбы

Они испугаются смерти, но до последнего не будут верить в то, что она случится с ними. Рядом с представителями этого знака должен быть кто-то, кто сможет утешить их. Рыбы до конца будут верить, что все обойдется, сообщает Пятый канал.

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