Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Подозреваемую в краже у пенсионерки задержали в Подмосковье
Фото: МВД

Подозреваемую в краже у пенсионерки задержали в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов подмосковного города Павловский Посад задержали женщину по подозрению в краже у пенсионерки денег и ювелирных украшений. Об этом во вторник, 15 июня, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел РФ.

Как уточняет ведомство, на улице к пенсионерке подошла незнакомая женщина с пакетом продуктов и сказала, что должна передать ей продовольственный набор от социальной службы. Для получения продуктов якобы требовалось заполнить анкету, поэтому женщины поднялись в квартиру пенсионерки. Пока хозяйка квартиры заполняла бумаги, злоумышленница нашла в ее жилище ювелирные украшения, деньги и скрылась.

Ущерб, причиненный действиями подозреваемой, оценивается более чем в 150 тысяч рублей.

Полицейские установили и задержали подозреваемую — 27-летнюю ранее судимую женщину. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Суд санкционировал взятие задержанной под стражу, сообщает «МВД Медиа».

Читайте также: Мошенница под предлогом бесплатной путевки украла у пенсионера больше 500 тысяч рублей

пенсионеркакражаМосковская область
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте