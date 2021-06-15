Подозреваемую в краже у пенсионерки задержали в Подмосковье

Фото: МВД

Сотрудники правоохранительных органов подмосковного города Павловский Посад задержали женщину по подозрению в краже у пенсионерки денег и ювелирных украшений. Об этом во вторник, 15 июня, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел РФ.

Как уточняет ведомство, на улице к пенсионерке подошла незнакомая женщина с пакетом продуктов и сказала, что должна передать ей продовольственный набор от социальной службы. Для получения продуктов якобы требовалось заполнить анкету, поэтому женщины поднялись в квартиру пенсионерки. Пока хозяйка квартиры заполняла бумаги, злоумышленница нашла в ее жилище ювелирные украшения, деньги и скрылась.

Ущерб, причиненный действиями подозреваемой, оценивается более чем в 150 тысяч рублей.

Полицейские установили и задержали подозреваемую — 27-летнюю ранее судимую женщину. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Суд санкционировал взятие задержанной под стражу, сообщает «МВД Медиа».

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