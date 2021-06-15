Многодетная семья из Подмосковья купила две квартиры по госсубсидии

Фото: minzhil.mosreg.ru

Субсидию по подмосковной государственной программе получила многодетная мама Оксана Гусева из Воскресенска. Благодаря этому женщина смогла купить две квартиры. Такую информацию предоставили в пресс-службе областного Минжилполитики.

До этого женщина и ее семь детей ютились в квартире площадью 32 квадратных метра. Она обратилась за помощью к местным властям. В результате семье удалось получить жилищную субсидию в размере более шести миллионов рублей.

— Благодаря этому Гусевы смогли приобрести две квартиры: однокомнатную и четырехкомнатную. Первая занимает площадь в 34,2 квадратного метра, а вторая — 66,5 квадратного метра, — пояснили в ведомстве.

Уточняется, что оба жилых помещения расположены на одной улице, в домах, находящихся недалеко друг от друга. По словам матери многодетного семейства, в большой квартире она будет жить со своими шестью детьми, а в маленькой поселится ее старшая дочь Елизавета, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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