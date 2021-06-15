Многодетная семья из Подмосковья купила две квартиры по госсубсидии
Субсидию по подмосковной государственной программе получила многодетная мама Оксана Гусева из Воскресенска. Благодаря этому женщина смогла купить две квартиры. Такую информацию предоставили в пресс-службе областного Минжилполитики.
До этого женщина и ее семь детей ютились в квартире площадью 32 квадратных метра. Она обратилась за помощью к местным властям. В результате семье удалось получить жилищную субсидию в размере более шести миллионов рублей.
— Благодаря этому Гусевы смогли приобрести две квартиры: однокомнатную и четырехкомнатную. Первая занимает площадь в 34,2 квадратного метра, а вторая — 66,5 квадратного метра, — пояснили в ведомстве.
Уточняется, что оба жилых помещения расположены на одной улице, в домах, находящихся недалеко друг от друга. По словам матери многодетного семейства, в большой квартире она будет жить со своими шестью детьми, а в маленькой поселится ее старшая дочь Елизавета, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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