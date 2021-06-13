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Кабмин РФ выделил многодетным семьям более 27 миллиардов рублей на погашение ипотеки
Фото: Правительство РФ

Кабмин РФ выделил многодетным семьям более 27 миллиардов рублей на погашение ипотеки

Полина Долганова

Политика

Правительство России выделило более 27 миллиардов рублей на погашение ипотеки для многодетных семей. Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщается на сайте кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

По инициативе президента России Владимира Путина государство помогает семьям, где третий ребенок и последующие дети родились после 1 января 2019 года, погасить ипотеку. Размер выплаты составляет 450 тысяч рублей.

Ранее глава государства назвал многодетные семьи основой будущего России.

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деньгиКабмин РФмногодетные семьи
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