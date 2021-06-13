Кабмин РФ выделил многодетным семьям более 27 миллиардов рублей на погашение ипотеки

Фото: Правительство РФ

Правительство России выделило более 27 миллиардов рублей на погашение ипотеки для многодетных семей. Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщается на сайте кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

По инициативе президента России Владимира Путина государство помогает семьям, где третий ребенок и последующие дети родились после 1 января 2019 года, погасить ипотеку. Размер выплаты составляет 450 тысяч рублей.

Ранее глава государства назвал многодетные семьи основой будущего России.

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