Кабмин РФ выделил многодетным семьям более 27 миллиардов рублей на погашение ипотеки
Правительство России выделило более 27 миллиардов рублей на погашение ипотеки для многодетных семей. Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщается на сайте кабмина.
Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
По инициативе президента России Владимира Путина государство помогает семьям, где третий ребенок и последующие дети родились после 1 января 2019 года, погасить ипотеку. Размер выплаты составляет 450 тысяч рублей.
Ранее глава государства назвал многодетные семьи основой будущего России.
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