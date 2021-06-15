Лекция «Слово о побоище Ледовом» состоится в Доме Гоголя

Фото: «Александр Невский» / 1938 год

Дом Гоголя 15 июня приглашает москвичей и гостей столицы в театральную гостиную, где состоится поэтическая лекция «Слово о побоище Ледовом», посвященная 800-летию со дня рождения Александра Невского.

Слушатели узнают о ратных подвигах Александра Ярославича, о победе на реке Неве, в честь которой еще совсем молодой полководец получил знаменитое прозвище Невский, о победе на Чудском озере над рыцарями Ливонского ордена, благодаря которой был освобожден Псков.

Образ Александра Невского присутствует в искусстве — в творчестве Алексея Югова, Бориса Васильева, Павла Корина, Натальи Кончаловской, Василия Яна. Как его воплощают художники и литераторы, также вспомнят на лекции.

Кроме того, гости музея совершат виртуальное путешествие по старым русским городам, связанным с именем князя: Переславлю-Залесскому, Великому Новгороду, Пскову, Владимиру и, конечно, Санкт-Петербургу.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

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