Жена Ярошенко рассказала о надежде на обмен заключенными между Россией и США

Фото: Из личного архива Константина Ярошенко

Надежда на обмен российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего срок в тюрьме США, после переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом есть, и она серьезная. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказала жена осужденного россиянина Виктория.

Напомним, проведение саммита с участием лидеров двух стран запланировано на 16 июня. Ранее Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC, что может рассмотреть обмен заключенными между РФ и США.

— Конечно, я на это надеюсь. Надежда умирает последней... Я надеюсь, что он (вопрос обмена — прим. «ВМ») поднимется, и начнется хоть какой-то прогресс, процесс. Владимир Владимирович замолвил слово, что, возможно, будет рассмотрен, поэтому надежда появилась серьезная, — сказала Ярошенко.

Летчика Константина Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет. Он отбывает срок в тюрьме общего режима по обвинению в «подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию».

В Соединенные Штаты его доставили из Либерии, где он был задержан и арестован в конце мая 2010 года. В апреле 2016-го апелляционный суд Нью-Йорка отказал летчику в пересмотре вердикта. От подачи апелляции в Верховный суд США он отказался лично.

В 2015 году в России по факту похищения Ярошенко завели уголовное дело по двум статьям: «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия» и «Принуждение подозреваемого (обвиняемого) к даче показаний путем применения угроз или иных незаконных действий со стороны лица, производящего дознание, соединенное с применением насилия, издевательств и пытки».

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