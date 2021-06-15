Путин встретится с президентом Швейцарии после переговоров с Байденом

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин после переговоров с президентом США Джо Байденом проведет встречу со своим швейцарским коллегой Ги Пармеленом. Об этом во вторник, 15 июня, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

По его словам, темы для обсуждения на встрече Путина и Пармелена не согласовывались. Скорее всего, президенты обсудят развитие двустороннего сотрудничества между странами.

Также помощник президента РФ поблагодарил Швейцарию за помощь в организации саммита Россия — США.

Ранее Юрий Ушаков раскрыл подробности подготовки встречи Путина и Байдена. По его словам, Владимир Путин прилетит в Швейцарию в день переговоров.

Напомним, саммит с участием президентов состоится 16 июня в Женеве. Путин заявлял, что планирует обсудить с Байденом вопросы стратегической стабильности и разоружения. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Трампом в Хельсинки в 2018 году.

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