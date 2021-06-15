Стали известны подробности подготовки встречи Путина и Байдена

Фото: Коллаж: Администрация президента РФ, Whitehouse

Встреча президентов России и США начнется 16 июня в Женеве в 14:00 по московскому времени. Однако оценить длительность саммита довольно сложно. Об этом во вторник, 15 июня, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, Владимир Путин прилетит в Швейцарию в день переговоров. Время отведенное на них известно, однако оно может измениться, так как на обсуждение определенных вопросов может потребоваться больше времени. При этом темы и их очередность были согласованы обеими сторонами.

— Как это будет на самом деле, я не знаю, но президенты могут полностью переиграть и начать обсуждать какой-то другой вопрос. Просто то, что мы с американцами, с партнерами наваяли, кажется логичным и для них и для нас, — цитирует Ушакова РИА Новости.

Напомним, саммит с участием президентов состоится 16 июня в Женеве. Путин заявлял, что планирует обсудить с Байденом вопросы стратегической стабильности и разоружения. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Трампом в Хельсинки в 2018 году.

Ранее Джо Байден объяснил отказ от совместной пресс-конференции с Путиным.

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