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Умер советский космонавт Владимир Шаталов
Фото: ITAR-TASS

Умер советский космонавт Владимир Шаталов

Илья Ашуров

Общество

В возрасте 93-х лет ушел из жизни летчик-космонавт СССР Владимир Шаталов. Об этом во вторник, 15 июня, сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

— Сегодня, 15 июня 2021 года, на 94-м году жизни умер дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт СССР Владимир Александрович Шаталов, — говорится в сообщении.

Владимир Шаталов родился в 1927 году в Петропавловске (ныне город на севере Казахстана — прим. «ВМ»). В 1949 году он окончил летное училище, а через семь лет был зачислен в военно-воздушную академию. В отряд космонавтов Шаталов был зачислен через два года после полета в космос Юрия Гагарина, на тот момент в его активе было 2,5 тысячи летных часов. Свой первый полет в космос Шаталов совершил в 1969 году на корабле «Союз-4». При участии космонавта была создана первая экспериментальная космическая станция. За свою карьеру Шаталов совершил три полета в космос.

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