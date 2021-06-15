Укравшую из здания МИД миллион долларов Агальцову приговорили к 5 годам колонии

Фото: Пресс-служба суда

Суд Москвы приговорил бывшую сотрудницу МИД России Наталью Агальцову к пяти годам колонии общего режима. Женщину взяли под стражу в зале суда. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 15 июня, сообщил пресс-секретарь Пресненского суда.

— Гражданский иск МИД России удовлетворили частично в размере 67 461 рубля, — заключил пресс-секретарь ведомства.

Напомним, Агальцова обвиняется в хищении одного миллиона долларов из здания ведомства. Женщина была валютно-финансовым экспертом МИД. После проведенной 19 декабря 2019 года инкассации Агальцовой была обнаружена недостача. На следующий день ее задержали на даче в Подмосковье.

Видео: Пресс-служба суда

Согласно данным следствия, 16 и 18 декабря того же года она вынесла из кассы ведомства сначала 19,8 миллиона рублей, а после — 760,6 тысячи долларов и «бланки строгой отчетности». Общий ущерб составил 67,5 миллиона рублей. Сама обвиняемая своей вины не признавала и говорила, что в ящиках с деньгами уже недоставало купюр, когда они прибыли к ней.

Ранее «ВМ» писала, что следователи завершили многолетнее расследование хищений группой «застройщиков» в Подмосковье. Так, в период с 2007 по 2014 год обвиняемые, злоупотребляя доверием, похитили денежные средства граждан на общую сумму свыше 535 миллионов рублей под предлогом инвестирования в строительство многоквартирных домов и таунхаусов на территории Москвы и области.

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