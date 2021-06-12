Замдиректора департамента Минобрнауки задержали по делу о мошенничестве

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Заместителя директора Департамента управления делами Министерства науки и высшего образования РФ Романа Коровина задержали по делу о мошенничестве. Об этом в субботу, 12 июня, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Ранее следствие ходатайствовало в Хорошевском суде об аресте замдиректора по статье о мошенничестве при получении выплат. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

В министерстве добавили, что задержание связано с нарушениями Коровина на предыдущем месте работы. Оно не имеет отношения к его деятельности в Минобрнауки России, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд освободил из СИЗО обвиняемых в коррупции генералов МВД.

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