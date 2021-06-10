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Мосгорсуд освободил из СИЗО обвиняемых в коррупции генералов МВД
Фото: Мосгорсуд

Мосгорсуд освободил из СИЗО обвиняемых в коррупции генералов МВД

Юлия Павлушова

Происшествия

Московский городской суд освободил из-под стражи бывших заместителей начальника следственного департамента МВД РФ Александра Краковского и Александра Бирюкова. Об этом в четверг, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения также отменена для третьего фигуранта дела — бывшего следователя по особо важным делам Александра Брянцева.

Судебная коллегия рассмотрела жалобы адвокатов обвиняемых. Мужчин отпустят из СИЗО без избрания им иной меры пресечения.

Напомним, все трое были задержаны 2 апреля 2020 года и помещены под стражу. Их обвиняют в содействии в переводе бизнесмена Альберта Худояна, арестованного в 2019 году за мошенничество на 10 миллионов долларов, из СИЗО под домашний арест.

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