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Басманный суд продлил срок ареста двух генералов МВД
Фото: Пресс-центр МВД России

Басманный суд продлил срок ареста двух генералов МВД

Анастасия Чанцева

Происшествия

Басманный районный суд столицы продлил срок содержания под стражей до 1 апреля 2021 года бывшим заместителям начальника следственного департамента МВД РФ Александру Краковскому и Александру Бирюкову, обвиняемым в злоупотреблении должностными полномочиями.

Также до 21 апреля продлен арест третьему фигуранту дела — бывшему следователю по особо важным делам Александру Брянцеву.

Напомним, все трое были задержаны 2 апреля 2020 года и помещены под стражу. Их обвиняют в содействии в переводе бизнесмена Альберта Худояна, арестованного в 2019 году за мошенничество на 10 миллионов долларов, из СИЗО под домашний арест, передает агентство городских новостей «Москва».

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арестСИЗОБасманный суд
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