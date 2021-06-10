Суд вынес приговор гендиректору и главбуху «ВИМ-Авиа» и освободил от наказания

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Мещанский районный суд Москвы вынес приговор генеральному директору авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александру Кочневу и главному бухгалтеру Екатерине Пантелеевой за мошенничество в сфере кредитования и злоупотребление полномочиями. Об этом в четверг, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщила пресс-секретарь суда.

По данным представителя ведомства, суд приговорил Александра Кочнева к 3 годам и 8 месяцам, аЕкатерину Пантелееву к 3 годам и 5 месяцам колонии общего режима. Однако гендиректор и бухгалтер освобождены от наказания в связи с фактическим его отбытием — под домашним арестом и во время содержания под стражей.

Несмотря на освобождение от фактического срока, Александр Кочнев должен оплатить штраф в сумме 600 тысяч рублей. Также в течение двух лет он не сможет занимать должности управленца в коммерческих и иных организациях.

Осужденных освободили в зале суда, отметила пресс-секретарь.

Ранее «ВМ» сообщала, что суд отправил в СИЗО главу одного из отделов Минобрнауки.

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