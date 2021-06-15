Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Кинолекторий «Александр Невский» пройдет в Доме Гоголя
Фото: public domain

Кинолекторий «Александр Невский» пройдет в Доме Гоголя

Ольга Маркова

Развлечения

В рамках проекта «Киносреды в Доме Гоголя» москвичи и гости столицы приглашаются в одноименный музей 16 июня на лекцию, приуроченную к 800-летию со дня рождения Александра Невского и посвященную историческому фильму Сергея Эйзенштейна.

Фильм «Александр Невский», снятый в далеком 1938 году, до сих пор считается вершиной не только национального, но и мирового кинематографа. Грандиозное, почти магическое воздействие ленты не мог, кажется, до конца объяснить даже ее создатель.

На лекции слушатели узнают об историческом контексте, в котором создавался фильм, и о последующей судьбе тех, кто был причастен к его появлению, об операторской работе Эдуарда Тиссэ и ошеломляющей музыке Сергея Прокофьева, об отзывах современников и той роли, которую лента сыграла в истории кинематографа.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

Читайте также: Лекция «Слово о побоище Ледовом» состоится в Доме Гоголя

«Дом Гоголя»Александр Невскийфильм
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Все мнения
О проекте