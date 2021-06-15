Кинолекторий «Александр Невский» пройдет в Доме Гоголя

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В рамках проекта «Киносреды в Доме Гоголя» москвичи и гости столицы приглашаются в одноименный музей 16 июня на лекцию, приуроченную к 800-летию со дня рождения Александра Невского и посвященную историческому фильму Сергея Эйзенштейна.

Фильм «Александр Невский», снятый в далеком 1938 году, до сих пор считается вершиной не только национального, но и мирового кинематографа. Грандиозное, почти магическое воздействие ленты не мог, кажется, до конца объяснить даже ее создатель.

На лекции слушатели узнают об историческом контексте, в котором создавался фильм, и о последующей судьбе тех, кто был причастен к его появлению, об операторской работе Эдуарда Тиссэ и ошеломляющей музыке Сергея Прокофьева, об отзывах современников и той роли, которую лента сыграла в истории кинематографа.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

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