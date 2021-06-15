Стало известно, когда в Московской области можно открывать купальный сезон

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Купальный сезон на территории Московской области вполне можно открывать. Такого мнения придерживается руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Среднесуточная температура 14 июня составила выше 20 градусов по Цельсию. Дождливая погода почти прекратилась. А это означает, что температура воды прогревается и уже будет составлять 18 градусов и выше, — пояснил метеоролог.

При этом он добавил, что впереди на территории области ожидаются еще более жаркие дни, то есть воздух будет прогреваться до 30 градусов выше ноля, отмечает «Радио 1». Как подчеркнул эксперт, в среднюю полосу России, в том числе в Подмосковье, приходит большой обширный антициклон. Таким образом, жаркая сухая погода продлится еще долго.

По словам Александра Шувалова, значительное понижение температуры воздуха и дожди ожидаются в области 23-24 июня. Также немного, на три-четыре градуса, похолодает 16 и 17 июня.

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