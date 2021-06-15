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Вильфанд рассказал, когда москвичи смогут открыть купальный сезон
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Вильфанд рассказал, когда москвичи смогут открыть купальный сезон

Михаил Алимов

Город

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что москвичи смогут открыть купальный сезон в середине недели. Об этом он сообщил во вторник, 15 июня.

— С середины недели в Москве-реке температура будет выше 20 градусов, можно будет купаться, — утверждает Вильфанд.

Также он заявил, что из-за стоков вода в Москве-реке может быть теплее естественных значений. Глава Гидрометцентра подчеркнул, что стоки очищены, но все равно их температура выше естественной, которую центр измеряет выше города по течению реки, передает РИА Новости.

Ранее Роман Вильфанд предупреждал о переносе купального сезона.

Читайте также: Москвичам пообещали жаркую погоду на неделе с 14 по 20 июня.

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