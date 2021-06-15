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Экскурсии «Время первых. Звездные женщины» пройдут на ВДНХ
Фото: Скриншот с видео youtube-каналаТелестудия Роскосмос

Экскурсии «Время первых. Звездные женщины» пройдут на ВДНХ

Ольга Маркова

Развлечения

16 июня 1963 года на корабле «Восток-6» состоялся космический полет первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Ее пребывание на орбите по времени длилось около трех суток и вновь доказало всему миру первенство СССР в освоение Вселенной.

К значимому событию 16 июня Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ проведет для всех желающих тематические экскурсии «Время первых. Звездные женщины».

Гостям расскажут о россиянках, которые посвятили жизнь космосу. Здесь можно будет узнать, почему только первой женщине-космонавту Валентине Терешковой «удалось» сохранить свое катапультируемое кресло, и кто был первой сварщицей в открытом космосе.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.

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