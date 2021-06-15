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Выставка «Калейдоскоп коллекций» откроется в Музее современной истории
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Выставка «Калейдоскоп коллекций» откроется в Музее современной истории

Ольга Маркова

Развлечения

Музей современной истории России приглашает жителей и гостей столицы на выставку «Калейдоскоп коллекций», на которой представлены раритеты музейного собрания.

Посетители увидят самые редкие, ценные и исторически значимые экспонаты. Здесь представлены агитационный фарфор, макеты кораблей, художественные лаковые миниатюры, предметы музейного значения из дерева, кости, камня, керамики и стекла. В сюжете экспонатов обязательно отражается какое-либо значимое для страны историческое событие.

Особое место занимают подарки советскому народу, видным государственным, политическим и общественным деятелям. Многие из них изготовлены в единственном экземпляре.

К выставке готовятся мультимедийные интерактивные программы, которые дадут возможность получить более полную информацию как о каждом предмете, так и об исторических реалиях в целом.

Выставка открыта с 29 июня 2021-го по 29 июня 2025 года, сообщается на сайте музея.

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