«Спасибо врачам!»: акцию благодарности медикам запустили в парках Подмосковья

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Акцию «Спасибо врачам!» запустили в подмосковных парках культуры и отдыха. Такую информацию предоставили в пресс-службе регионального Минблагоустройства.

По программе этого крупного мероприятия был организован онлайн-флешмоб, в котором принимают участие актеры, блогеры и медийные личности. Они записывают видеообращения, в которых благодарят врачей за их непосильный труд на фоне пандемии.

— Во всех парках нашего региона на постоянной основе проходят подобные мероприятия. Впервые в этом году была запущена акция «Спасибо врачам!», и нам приятно, что ее проводят именно в подмосковных парках, — пояснил руководитель ведомства Михаил Хайкин.

К флешмобу присоединились актер театра и кино Максим Аверин, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, футболист Артем Дзюба, певец Валерий Сюткин, космонавт Сергей Рязанский, а также многие друге, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Записать подобные обращения можно в подмосковных парках до 20 июня.

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