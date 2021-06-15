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Стало известно, как проведут выпускные вечера в Подмосковье
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Стало известно, как проведут выпускные вечера в Подмосковье

Елена Фролова

Общество

Выпускные на территории Московской области проведут в очном формате. Однако санитарно-эпидемиологические меры безопасности должны быть соблюдены. Такую информацию предоставили в пресс-службе регионального минобразования.

— В школах мероприятия будут проходить в одном из нескольких вариантах: либо отдельно для каждого класса, либо на открытом воздухе, — пояснила зампред областного правительства Ирина Каклюгина.

Она также добавила, что родителям разрешено присутствовать на празднике только при соблюдении санитарных мер безопасности. Как подчеркнула зампредседателя, вопрос сохранения здоровья граждан находится в приоритете у подмосковных властей, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Вместе с тем в области отменяются общегородские выпускные вечера.

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Ирина КаклюгинаМосковская областьвыпускные вечера
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