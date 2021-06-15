Спрос на платья вырос накануне выпускных вечеров в России

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Спрос на платья резко вырос накануне сезона выпускных вечеров в России. Соответствующее исследование провели аналитики сервиса объявлений.

Уточняется, что интерес к праздничным нарядам в Санкт-Петербурге увеличился на 40 процентов по сравнению с показателями за май 2019 года. При этом аналитические эксперты пояснили, что данные за 2020 год считаются не релевантными, так как выпускные вечера были отменены.

В целом по России этот показатель вырос на 25 процентов. Средняя стоимость выпускного платья в Северной столице составляет две тысячи рублей, а по стране — две с половиной тысячи рублей. Самые дорогие наряды для дам продают в Воронеже. Там выпускницы могут нарядиться за четыре тысячи рублей. А вот самые дешевые платья — за тысячу рублей — можно отыскать в Ижевске, отмечают «Невские новости».

Ранее сообщалось, что выпускной в Парке Горького отменили из-за ситуации с коронавирусом.

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