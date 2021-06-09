Бал, блеск, красота: как выглядеть на выпускном стильно и необычно

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Совсем скоро у столичных школьников и студентов пройдут выпускные балы. Традиционно девушки и юноши готовятся к этому торжественному вечеру заранее — до мелочей продумывают наряды, подбирают аксессуары. Как выглядеть на празднике стильно и необычно, «Вечерке» рассказала стилист Кристина Антонова.

В тренде геометрия. Поэтому обратите внимание на платья-футляры с квадратным вырезом и пышными рукавами. Смелым дамам подойдут яркие цвета, но и в пастельных тонах этот фасон не будет выглядеть хуже. Для такого образа нужны скромные босоножки с тонкими ремешками или завязками. Подойдут и любимые всеми лодочки. Идеальный аксессуар — колье.

Присмотритесь к крупным цепям либо к лаконичным вариантам с жемчугом. Не выходят из моды и платья с пайетками. Они должны быть длиной ниже колен с запахом или V-образным вырезом. Рекомендую выбирать светлые оттенки, например голубой или розовое золото. А если вы хотите выделиться, то предпочтите брючный костюм с приталенным жакетом или в стиле оверсайз (свободного кроя. — «МВ»). Брюки должны быть широкими, издалека напоминающими юбку. Добавьте туфли на высоком каблуке, можно акцентного оттенка.

Модная альтернатива

Вместо платья можно выбрать юбку и блузку, которые после выпускного вы сможете носить с другими нарядами. Например, купите узкую юбку длиной миди яркого цвета или с цветочным принтом и романтичную однотонную блузку с рукавами-воланами или открытыми плечами.

Брючные тенденции

Еще одна модная альтернатива платью — комбинезон. Можно выбрать однотонный вариант с широкими брюками и пышными рукавами или облегающую модель без рукавов. К этому образу обязательна обувь на каблуке.

Бахрома придаст динамики

Бахрома — тренд сезона. Выберите приталенное черное платье на бретельках длиной миди, где бахрома будет продолжением юбки. Или найдите модель с рукавами из бахромы. Можно пойти дальше и купить платье, полностью декорированное бахромой. Представьте, как динамично вы будете смотреться в танце!

Оголите спину

Смелые девушки могут позволить себе платье с оголенной спиной. Оно может быть коротким и приталенным или из натуральной ткани длиной миди со свободной юбкой. Открытость платья можно компенсировать длинными рукавами. В этом образе лучше обратить внимание на ткань пастельных оттенков.

Романтичным натурам

Цветочный принт всегда будет актуален. Выберите пышное платье с прозрачным верхом, декорированный цветочной вышивкой. Обратите внимание на голубой, пудровый, мятный оттенки ткани. Принт при этом может быть контрастного цвета. Этот наряд лучше не разбавлять аксессуарами. Достаточно будет лаконичных сережек и клатча в руку.

Влажный макияж

Сейчас в тренде естественность, поэтому лучше отказаться от смоки-айс, скульптора и вишневых губ. Выберите макияж, который подчеркнет вашу молодость и красоту — например «влажный нюд». В нем используются декоративные средства со светоотражающими частицами, хайлайтер, пастельные оттенки теней и прозрачный блеск для губ.

С плеч долой

Еще один смелый вариант — платье с открытыми плечами и рукавами-воланами. Оно может быть приталенным и свободным, однотонным или с принтом. Такой фасон нельзя назвать слишком открытым, наоборот, это идеальный баланс сексуальности и простоты

Уходим от классики

А если вам надоел классический фасон, то купите светлые брюки и цветной пиджак в тон или приобретите костюм в клетку. Изюминкой образа могут стать подтяжки, цепочка на жилетке или пиджаке, рубашка в клетку под однотонным пиджаком.

Внимание к ножкам

Идеальная обувь для выпускного — лаконичные босоножки на каблуке с тонкими ремешками, туфли-лодочки с острым носом, вьетнамки на каблуке, босоножки на плоской, массивной подошве. Можно выбрать яркую обувь, которая станет контрастным пятном в вашем образе.

Важный нюанс

Для классического костюма парням лучше выбрать слиперы, дерби, оксфорды. Лучше отдавать предпочтение спокойным расцветкам натуральной кожи или замши. Носки должны соответствовать оттенку обуви. Если выпускник выбирает костюм в стиле кэжуал или яркую расцветку пиджака, то образ эффектно дополнят монки или лоферы.

Подчеркнет талию

Беспроигрышный вариант — платья с запахом длиной до колен и декольте. Лучшими решениями станут модели из шифона, атласа и костюмной ткани. Рукав может быть длинный, объемный, широкий к низу. Добавьте к образу босоножки на каблуке или без.

Платья-комбинации

Это модель на тонких бретельках, очень напоминающая женскую сорочку. Чаще всего их шьют из струящейся ткани — атлас, шелк, шифон. Такая вещь подчеркнет вашу фигуру, а чтобы акцент был на шее и ключицах, заберите волосы в лаконичный пучок. Под это платье отлично подойдут босоножки серебряного или золотого цвета или туфли-лодочки с острым носом.

Короли бала

Классический вариант для парней — пиджак приталенного силуэта с укороченными брюками. Лучше выбрать черный, темно-синий или коричневый цвета. Добавьте к образу белоснежную рубашку и черные лоферы. Не забывайте, что манжеты должны слегка торчать из пиджака.

В этом году также популярны костюмы-тройки. Разбавить строгий костюм можно аксессуарами — ярким галстуком, бабочкой, нагрудным платком.

Красота в деталях

Самые модные аксессуары этого сезона — крупные золотые и серебряные цепи, массивные каффы на уши или серьги, тонкие ободки, шелковые платки, которые могут стать частью прически. А самые модные сумки — это модели с короткой стойкой ручкой или миниатюрные варианты на короткой цепочке. Их не следует носить на плече — только в руке.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Бессонова, стилист:

— Современные выпускницы подхватили тренд на легкость и естественность. В моде — легкие, текстурные прически, например низкие пучки или локоны, которые будут развиваться на ветру. Рекомендую отказаться от сложных причесок, залитых лаком, многочисленных аксессуаров в волосах.

Если вам хочется добавить деталь в прическу, то подойдут лаконичные заколки геометрических форм — круглые, квадратные. Также можно использовать минималистичные ободки.

РАССЧИТАЙ БЮДЖЕТ

Стоимость платьев варьируется от 3 до 30 тысяч рублей, обуви — от 3 до 10 тысяч рублей. Средняя цена прически у стилиста — 3 тысячи рублей, цены на вечерний макияж тоже начинаются от 3 тысяч руб лей. Аксессуары (клатч, колье и серьги) обойдутся вам примерно в 5 тысяч руб лей. Итого в среднем наряд обойдется в 17–51 тысячу рублей.

Цены на мужские костюмы — от 10 до 20 тысяч рублей. Обувь обойдется в 5 тысяч рублей, рубашка — 3 тысячи рублей, аксессуары — галстук или бабочка — в районе 3 тысяч рублей. Итого: стоимость мужского образа на выпускной 21–31 тысяча рублей.

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