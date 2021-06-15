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Кафе Gucci shop & bar в центре Москвы опечатали из-за нарушения антиковидных мер
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Кафе Gucci shop & bar в центре Москвы опечатали из-за нарушения антиковидных мер

Иван Юминов

Общество
Россия, Москва, Малая Бронная улица, 28 Карта всех событий

Кафе Gucci shop & bar на Патриарших прудах в Москве опечатали за нарушение антиковидных мер. Об этом сообщила главный специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора Олеся Суюсанова во вторник, 15 июня.

— Сегодня был применен временный запрет деятельности к кафе Gucci по адресу: Малая Бронная, 28, — рассказала специалист.

Так, проверка выявила отсутствие масок и перчаток у гостей заведения, несоблюдение социальной дистанции, а также то, что внутри нет специальной разметки. Заведению грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что ряд магазинов в ТЦ «Афимолл» могут закрыть из-за нарушения мер против COVID-19.

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