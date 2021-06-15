Три столичных проекта вышли в финал международной премии MIPIM Awards

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/М. Мишин

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Три столичных проекта вышли в финал международной архитектурной премии MIPIM Awards. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов во вторник, 15 июня.

— Три финалиста из Москвы — это второй результат за всю историю премии. Максимум у нас было пять, но сегодняшний результат тоже очень хороший, — рассказал Кузнецов.

Уточняется, что, среди прочего, члены жюри изучили, как проекты столкнулись с последствиями коронавируса, повлиявшими на жизнь людей. Так, в номинации «Лучший объект будущего» отмечен жилой комплекс «Бадаевский», за приз в категории «Лучшая реконструкция здания» борется Северный речной вокзал, а инфекционный госпиталь «Вороновское» соревнуется за звание «Лучший проект в области здравоохранения».

Победителей объявят на церемонии награждения 8 сентября. До этого специальным призом жюри премии из столичных объектов в 2019 году удостоили парк «Зарядье» с концертным залом, а в 2020 году Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках победил в номинации «Лучший объект культуры и спорта».

Ранее были названы финалисты конкурса на присуждение премий «Новатор Москвы».

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