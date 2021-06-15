Нумеролог назвал имя футболиста, который лучше всех сыграет в матче Евро-2020 Россия — Финляндия

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В рамках Евро-2020 16 июня в Санкт-Петербурге состоится футбольный матч Россия — Финляндия. Согласно анализу нумеролога Вячеслава Класина, именно нападающий Александр Соболев в этой игре проявит себя больше всего. О том, что для футболиста «сойдутся все цифры», эксперт рассказал в беседе с «ВМ».

— Главная цифра даты 16.06.2021 — девятка. К тому же в ней много двоек и шестерок, а это мужские цифры с сильной энергетикой. Нужно посмотреть матрицу чисел наших трех нападающих: Артема Дзюбы, Александра Соболева и Антона Заболотного. Я считаю, что это будет матч Соболева. Главная цифра его даты рождения — девятка. Еще у него три семерки в матрице. Это говорит о том, что очень сильная связь в этот день у него будет через интуицию. Еще и число 16 — в сумме тоже семерка. У него в матрице много троек — это забота. Помимо этого, ему нужно быть на этом матче не в главных ролях, а неким серым кардиналом. Он будет управлять, направлять и подсказывать. Думаю, именно он проявится в этом матче. Все четко совпадает, — пояснил Класин.

По словам нумеролога, у Антона Заболотного в матрице цифра три. Поэтому футболисту сложно делегировать, играть в команде, но «через заботу о людях» он хорошо все видит на тренировке, пояснил собеседник «ВМ». Он подчеркнул, что во время матча важную роль сыграет факт того, увидит ли спортсмен «масштабную стратегию игры» или нет.

Артема Дзюбу эксперт назвал «уникальным футболистом», потому что у него в матрице восьмерка. Как разъяснил Класин, такие люди умеют видеть насквозь, помогать, спасать, да и в целом они достаточно везучие. Артем Дзюба на матче 16 июня будет «объединять всех», заключил нумеролог.

Напомним, 12 июня Россия уже сыграла с первой командой — сборной Бельгии. Матч закончился со счетом 0:3 в пользу противника.