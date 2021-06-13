«Разгромили на одной ноге»: реакция фанатов и экспертов на поражение России в матче с Бельгией

Фото: rfs.ru

Стартовавший 11 июня чемпионат Европы по футболу Евро-2020 уже принес несколько обсуждаемых событий. В их числе сенсационный успех Финляндии в матче с Данией и разгромная победа Италии над Турцией. А вот матч России и Бельгии сюрпризов не принес. Российской команде не помогли даже родные стены — наши футболисты в Санкт-Петербурге проиграли бельгийцам со счетом 0:3. О том, как отреагировали на проигрыш российской сборной футбольные фанаты и сами игроки, — в материале «Вечерней Москвы».

Итоги встречи России и Бельгии

В Северной столице завершился первый матч российской сборной на Евро-2020 по футболу. Для нас итог встречи Бельгия — Россия стал неутешительным. Лучшая по рейтингу ФИФА команда мира одержала победу над россиянами со счетом 3:0. Российская сборная пропустила оба гола в первом тайме после допущенных ошибок в обороне. Отличились Ромелу Лукаку, забивший первый гол на 10-й минуте в створ ворот российских футболистов, и Тома Менье, который провел второй мяч на 34-й минуте. Еще один гол с передачи Менье Лукаку забил под конец матча, на 88-й минуте.

Во время игры произошло несколько замен в обеих командах. Так, в середине первого тайма бельгиец Тимоти Кастань столкнулся головой с Далером Кузяевым. Оба спортсмена не смогли продолжить игру. Россиянина на поле заменил Денис Черышев. А на 43-й минуте получившего травму Юрия Жиркова заменил Вячеслав Караваев.

Сборная России по футболу. Матч Россия — Бельгия / Фото: twitter.com/teamrussia

Мнение эксперта

По словам футбольного эксперта Андрея Талалаева, российскую сборную, по сути, «разгромили на одной ноге», а произошло это по той причине, что было допущено очень много ошибок. Такое мнение он высказал в разговоре с «ВМ»:

— К сожалению, с нашей стороны были косяки во время атак, ошибки были в обороне. Хотя начинали игру наши спортсмены очень бодро. Поведение российской сборной поначалу давало надежу на то, что мы способны играть с командой Бельгии. Однако эти надежды рухнули, когда на десятой минуте была допущена первая ошибка.

В то же время Талалаев отметил, что основная объективная причина проигрыша заключается в более профессиональной игре противников:

— Они были мастеровитее! А мастерство заключается не в том, как ты играешь, а в том, сколько ты ошибок допускаешь. И пока команда не уйдет от этих невынужденных ошибок, игра не будет по истине красивой. Если команда уходит от этого, то она становится уже мастеровитой. И тогда можно на все это дело нанизывать остальное: креатив, нестандартность забивания мячей и другие трюки.

Среди положительных сторон игры россиян эксперт отметил желание спортсменов бороться и «не бросать игру» даже поле серьезных ошибок, когда исход был очевиден.

⏰ RESULT ⏰



🔥 Lukaku at the double against Russia

⚽️ Substitute Meunier also on scoresheet



🇧🇪🆚🇷🇺 Fair result? #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021

Реакция Черчесова

В свою очередь главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов признался после игры, что очень расстроен итогами матча. Он уточнил, что болезненно воспринял ошибки, допущенные игроками.

Он также отметил, что его подопечные вполне заслуженно получили порцию критики, но, несмотря на обидное поражение, тренер выразил надежду, что российская сборная продержится еще долго на Евро-2020.

— Ошибки были, но надежда перейти на следующий этап все же есть, — отметил он в интервью.

Соперники, по его словам, забили три мяча россиянам, но последним не удалось даже открыть счет. Однако в данной ситуации главный тренер российской сборной по футболу ничего критичного не видит.

Черчесов также признался, что не стал устраивать «разнос» своим подопечным, но свое недовольство все же высказал. При этом он не стал объяснять причины, по которым допустил на поле того или иного футболиста, и отметил, что проигрыш сборной был связан с поведением некоторых игроков в разгар матча. Речь шла, в частности, об ошибках Дмитрия Баринова, который получил травму.

Фото: twitter.com/euro2020

В то же время главный наставник российской сборной отметил, что у его подопечных была хорошая физическая подготовка, а сборную подвели индивидуальные ошибки, которые, по его словам, нельзя допускать на играх такого уровня.

Черчесов также отметил, что стартовый матч в глобальном смысле ничего не решает. Он выразил уверенность, что 16 июня, когда состоится матч с финнами, россияне обязательно победят.

Что говорят сами игроки

Свою версию поражения озвучил в СМИ и форвард сборной России Артем Дзюба. По его словам, Ромелу Лукаку удалось с легкостью обыграть российских футболистов по той причине, что нападающий Бельгии Ромелу Лукаку не встречал серьезного сопротивления в лице противников.

— Он (Лукаку — прим. «ВМ») был шокирован, увидев, как мы защищаемся, — отметил Дзюба.

Капитан российской сборной признался, что наши футболисты плохо держали оборону, отметив, что бельгийцы не прощают ошибок.

Свое несогласие с Дзюбой выразил защитник сборной России Игорь Дивеев. Как футболист признался в интервью порталу «Спорт-Экспресс», он не разделяет точку зрения Дзюбы о впечатлительной игре Лукаку:

— Довелось с ним два раза встретиться. Не сказал бы, что такая уж мощь. Да, реализация — сто процентов. Но в плане игры — ничего особенного, — сказал защитник сборной РФ.

Фото: youtube.com

Первый блин комом

Несмотря на поражение, болельщики сборной России все же оправдывают проигрыш своих кумиров. Одни пользователи Сети считают, что играть с лучшей сборной по рейтингу ФИФА — дело непростое.

— У нас всегда первый блин комом, но с финнами и датчанами мы покажем свое истинное лицо. Я думаю, что мы наберем четыре очка и выйдем из группы, — отметил пользователь под ником ms.novikov.

Он считает, что команда Бельгии — с другой планеты, поэтому она по праву и считается лучшей.

Такого же мнения придерживается пользователь alexmakar0v. Он отметил, что соперничать с бельгийцами тяжело и России могло помочь только везение:

— А вот Дания и Финляндия — соперники сопоставимого уровня. Еще повоюем!

По мнению болельщика, играть с Бельгией — большая честь, тем более что российская команда показала достойную игру. Подвели россиян, по мнению комментатора, лишь ошибки в обороне.

Ранее сообщалось, что футболист сборной России Жирков из-за повреждения не смог продолжить матч Евро.

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