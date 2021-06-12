Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Футболисты сборной России не стали преклонять колено перед матчем с Бельгией на Евро-2020
Фото: Twitter/TeamRussia

Футболисты сборной России не стали преклонять колено перед матчем с Бельгией на Евро-2020

Иван Юминов

Спорт

Футболисты сборной России не стали преклонять колено в знак солидарности с борьбой против расизма перед игрой чемпионата Европы по футболу с Бельгией. Встреча проходит в Санкт-Петербурге в субботу, 12 июня.

При этом все бельгийские футболисты, а также арбитры, обслуживающие встречу, колено преклонили. Согласно регламенту УЕФА, данный жест не является обязательным в рамках Евро-2020. О нежелании вставать на колено заявляли сборные Хорватии, Нидерландов, а также Шотландии.

Ранее сообщалось, что сборная России пожелала здоровья датскому полузащитнику Кристиану Эриксену, который потерял сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии.

Читайте также: «Футбол есть футбол»: эксперт оценил шансы России на победу в матче с Бельгией

сборная РоссииЕвро-2020футбол
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте