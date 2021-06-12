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Сборная России пожелала здоровья Эриксену, потерявшему сознание в игре Евро-2020
Фото: Twitter/TeamRussia

Сборная России пожелала здоровья Эриксену, потерявшему сознание в игре Евро-2020

Иван Юминов

Спорт

Сборная Россия пожелала здоровья датскому полузащитнику Кристиану Эриксену, который потерял сознание во время матча чемпионата Европы по футболу против Финляндии. Об этом сообщили в пресс-службе сборной в субботу, 12 июня.

— Наши мысли с Кристианом Эриксеном, сборной Дании и итальянским «Интером». Надеемся, что все обойдется, — пожелала команда в Twitter.

Ранее сообщалось, что инцидент с Эриксеном произошел на 43-й минуте встречи. Этому не предшествовало столкновение с другими игроками. После падения Эриксена на поле появились врачи, которые начали оказывать ему помощь, в том числе с помощью дефибриллятора. УЕФА принял решение прервать матч. Игрока доставили в больницу, его состояние стабилизировалось.

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