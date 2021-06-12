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Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020
Фото: Twitter/dbulandshold

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020

Иван Юминов

Спорт

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время игры чемпионата Европы по футболу против Финляндии. Игра проходила в Копенгагене в субботу, 12 июня.

Инцидент произошел на 43-й минуте встречи. Этому не предшествовало столкновение с другими игроками.

После падения Эриксена на поле появились врачи, которые начали оказывать ему помощь, в том числе с помощью дефибриллятора.

УЕФА приняло решение прервать матч. Игрока доставили в больницу, его состояние стабилизировалось, отмечается в Twitter организации.

Ранее сообщалось, что футболист сборной России Андрей Мостовой пропустит Евро-2020 из-за коронавируса.

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