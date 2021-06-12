Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время игры чемпионата Европы по футболу против Финляндии. Игра проходила в Копенгагене в субботу, 12 июня.
Инцидент произошел на 43-й минуте встречи. Этому не предшествовало столкновение с другими игроками.
После падения Эриксена на поле появились врачи, которые начали оказывать ему помощь, в том числе с помощью дефибриллятора.
УЕФА приняло решение прервать матч. Игрока доставили в больницу, его состояние стабилизировалось, отмечается в Twitter организации.
Ранее сообщалось, что футболист сборной России Андрей Мостовой пропустит Евро-2020 из-за коронавируса.
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