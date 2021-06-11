Футболист Андрей Мостовой пропустит Евро-2020 из-за коронавируса

Фото: instagram/andrey.mostovoy17

Полузащитник сборной России по футболу Андрей Мостовой пропустит Евро-2020 из-за положительного теста на COVID-19. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщает Telegram-канал сборной.

— В заявке сборной России на Евро-2020 произошло изменение. В связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования Андрея Мостового тренерский штаб принял решение включить вместо него в заявку на турнир защитника Романа Евгеньева, — говорится в сообщении.

Футболист «Зенита» дебютировал за сборную в 2020 году. Пока на его счету нет забитых мячей.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, включая Санкт-Петербург. Окончательный состав команд на чемпионате Европы следующий: группа А — Турция, Италия, Уэльс, Швейцария; группа В — Дания, Финляндия, Бельгия, Россия; группа С — Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония; группа D — Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия; группа Е — Испания, Швеция, Польша, Словакия; группа F — Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

В первом матче на турнире Россия сыграет со сборной Бельгии. Встреча состоится 12 июня.

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