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Украинская ассоциация футбола утвердила статус лозунгов с формы сборной
Фото: facebook/andriy.pavelko

Украинская ассоциация футбола утвердила статус лозунгов с формы сборной

Анастасия Волоснова

Спорт

Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги «Слава Украине» и «Героям слава» официальными футбольными символами Украины. Об этом рассказал президент ассоциации Андрей Павелко в пятницу, 11 июня, на своей странице в Facebook.

В начале июня УЕФА согласовал новую форму сборной Украины для чемпионата Европы по футболу. На ней изображен контур границ страны, который включает Крым. Также на форме написаны лозунги «Слава Украине» и «Героям слава». Однако позже УЕФА потребовал от сборной Украины по футболу убрать с формы для Евро-2020 политические надписи.

Павелко заявил, что теперь лозунги станут официальными для сборной Украины по футболу.

— Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов «Слава Украине» и «Героям слава», которые уже много лет являются приветствием для миллионов наших болельщиков в родной стране и по всему миру. На всех матчах наших сборных! — отметил Павелко.

По его словам, большой герб Украины в виде карты страны с трезубцем в центре смогут использовать на всех официальных мероприятиях Украинской ассоциации футбола.

Ранее Российский футбольный союз обратил внимание УЕФА на дизайн формы сборной Украины для Евро-2020. Спортивная организация считает, что при разработке формы сборная Украины по футболу нарушила принципы УЕФА о невмешательстве в политику.

Евро-2020 собираются провести с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, включая Санкт-Петербург. Окончательный состав команд на чемпионате Европы следующий: группа А — Турция, Италия, Уэльс, Швейцария; группа В — Дания, Финляндия, Бельгия, Россия; группа С — Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония; группа D — Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия; группа Е — Испания, Швеция, Польша, Словакия; группа F — Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

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