В России допустили подачу заявки на проведение Евро-2028 или Евро-2032

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Подача российской стороной заявки на проведение чемпионата Европы по футболу в 2028 или 2032 году была бы вполне логичной. Такое мнение высказал генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин.

Сорокин подчеркнул, что не может говорить за представителей Российского футбольного союза, однако с учетом инфраструктурной готовности РФ и опыта страны в проведении крупных спортивных турниров «самостоятельная заявка была бы вполне адекватна».

Гендиректор оргкомитета также выразил мнение, что при подготовке к Евро-2020 российская сторона продемонстрировала УЕФА готовность к любым поворотам сюжета и к оказанию содействия.

— Если соответствующее решение будет принято со стороны УЕФА, то мы еще раз себя покажем во всей красе, — рассказал Сорокин в интервью «Спорт-Экспрессу».

Чемпионат Европы по футболу будет проходить в одиннадцати европейских городах в течение месяца — с 11 июня по 11 июля. В рамках группового этапа российская сборная встретится на футбольном поле со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.

В состав команды вошли нападающие Артем Дзюба, Юрий Жирков и Александр Головин. В списке вратарей — Антон Шунин, Юрий Дюпин и Матвей Сафонов. В категории защитников помимо прочих выбраны Георгий Джикия, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев. Полузащитниками команды на чемпионате будут Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин, Александр Головин и другие.

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