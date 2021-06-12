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Футболист сборной России Жирков из-за повреждения не смог продолжить матч Евро
Фото: youtube.com

Футболист сборной России Жирков из-за повреждения не смог продолжить матч Евро

Юлия Курганова

Спорт

Футболист российской сборной Юрий Жирков из-за повреждения не смог продолжить матч группового этапа чемпионата Европы с командой Бельгии.

Игра группы В проходит в Санкт-Петербурге. В середине первого тайма спортсмен получил повреждение, после чего медики оказали ему необходимую помощь, но на 43-й минуте Юрия Жиркова заменил Вячеслав Караваев.

В настоящее время матч продолжается. Впереди сборная Бельгии — 2:0.

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