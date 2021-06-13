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Сборная России проиграла Бельгии в своем стартовом матче на Евро-2020
Фото: twitter.com/euro2020

Сборная России проиграла Бельгии в своем стартовом матче на Евро-2020

Юлия Курганова

Спорт

Сборная России проиграла команде Бельгии в своем стартовом матче на групповом этапе чемпионата Европы.

Встреча группы В, которая проходила в Санкт-Петербурге, закончилась победой бельгийских футболистов со счетом 3:0. Дубль сделал Ромелу Лукаку (10-я и 88-я минуты), также гол забил Тома Менье (34-я минута).

Следующий матч на турнире российская сборная проведет в Санкт-Петербурге в среду, 16 июня, с командой Финляндии. Бельгийцы в четверг, 17 июня, встретятся в Копенгагене с командой Дании.

Ранее сообщалось, что футболист сборной России Жирков из-за повреждения не смог продолжить матч Евро.

Читайте также: Футболисты сборной России не стали преклонять колено перед матчем с Бельгией на Евро-2020

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