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Владимир Жидкин: Детский сад с бассейном построили в Новой Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Владимир Жидкин: Детский сад с бассейном построили в Новой Москве

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, поселение Сосенское, проспект Магеллана Карта всех событий

Детский сад «Белый кролик» на 350 детей построили для жителей одного из ЖК в Новой Москве. Об этом сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин во вторник, 15 июня.

— С ростом численности населения ТиНАО, а это в основном молодые семьи, увеличивается и спрос на места в садиках и школах. Наша задача — построить и передать городу такие объекты, чтобы полностью ликвидировать дефицит мест, — рассказал руководитель ведомства.

Уточняется, что объем инвестиций в проект составил около 500 миллионов рублей. «Белый кролик» стал первым детским садом в Москве, который спроектирован по новому принципу: игровые и спальные зоны в нем объединены в рамках одного помещения. Это, в частности, позволяет собирать кровати за пять минут и убирать их в ниши, расположенные в стенах.

Кроме того, для детей сделан кулинарный класс, где они смогут вместе со взрослыми готовить простые блюда. Спортивная зона в садике представлена залом со стенками для боулдеринга (вид скалолазания — прим. «ВМ») и бассейном с небольшим гейзером.

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