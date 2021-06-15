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«Красивая пара»: Галкин растрогал поклонников романтичным снимком с Пугачевой
Фото: instagram/maxgalkinru

«Красивая пара»: Галкин растрогал поклонников романтичным снимком с Пугачевой

Анастасия Волоснова

Общество

Поклонников растрогала новая фотография юмориста Максима Галкина со своей женой Аллой Пугачевой. Романтичный снимок был опубликован в Instagram-аккаунте Галкина.

Галкин сделал новую фотографию со своей женой на заднем сиденье машины. На снимке супруги улыбаются и сморят в камеру.

Юморист одет в белую футболку, а Пугачева предстала на фотографии в элегантной белой рубашке. Образ певицы дополнил браслет с драгоценными камнями на запястье левой руки.

Поклонники не оставили без внимания романтичный и стильный образ звезд. Многих растрогало, что Пугачева выглядит рядом с Галкиным радостной и молодой.

«Очаровашки»; «Красивая пара!»; «Никаких скандалов на показуху, столько лет вместе, замечательные воспитанные детки, всегда приятно смотреть»; «Ого, Алла Борисовна выглядит моложе Галкина», — написали подписчики в комментариях.

Напомним, Пугачева и Галкин поженились в 2011 году. Пара воспитывает детей-двойняшек — дочь Елизавету и сына Гарри.

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